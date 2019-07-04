Дожди в Екатеринбурге прекратятся лишь на один день

Сильные дожди, которые пришли в Свердловскую область, будут диктовать погоду на Урале в течение ближайшей недели.

Осадков не ожидается лишь завтра, 5 июля. В этот день будет ясно. Солнце выглянет и в субботу, 6 июля, однако возможны небольшие осадки. В воскресенье вновь будет пасмурно. В первую половину следующей рабочей недели будет переменная облачность и небольшие дожди.

Жары пока тоже не предвидится. По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня днем воздух прогреется до +24 градусов. В остальные дни будет около +21…+23 градусов в светлое время суток, по ночам – около +12…+14 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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