В заксо пришли медведь и негр – презентовать Серов

В заксобрании Свердловской области сегодня проходит презентация Серовского городского округа. Гостей встретили медведь, негр в красном колпаке и женщины в национальных нарядах.

Участники презентации рассказали, что Серов – это центр Северного Урала, где собираются люди со всех окрестностей, когда им нужно «поехать в город». Также на презентации рассказали, что на Дне города в этом году в Серове выступит популярный певец Григорий Лепс, центр города будет полностью перекрыт, а перед выступлением артиста пройдет турнир по боксу.

Напомним, что в этом году жители Серовского городского округа будут выбирать своего депутата в Госдуму РФ. Кресло освободилось после перехода Сергея Бидонько в правительство Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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