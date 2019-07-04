«Планета» первой в мире начнет вещание популярного телеканала MyZen в стандарте 4К

3 июля ведущий уральский оператор связи «Планета» (бренд ITM Холдинга) и представители французского телеканала MyZen TV подписали соглашение о сотрудничестве. Всемирно известный телеканал MyZen начинает вещание своих программ (в том числе и передач о путешествиях по России) в 4К-формате. «Планета» стала первым оператором связи в мире, запустившим вещание телеканала MyZen TV в формате 4К в своей сети.

Напомним, что формат изображения 4К подразумевает в 4 раза большее, чем в Full HD, разрешение на экране телевизора. В результате картинка получается плотной, реалистичной, с максимальной детализацией и более богатой цветовой гаммой.

Во встрече, прошедшей в екатеринбургском офисе ITM Холдинга, приняли участие директор по маркетингу Олег Талалаев, директор проекта «Платформа Цифровое Телевидение Планеты» Игорь Стадухин, ведущий маркетолог-аналитик направления «Цифровое телевидение и видеоконтент» Александр Поташев.

Телеканал MyZen TV представляли управляющий директор Нела Павлускова (Nela Pavlouskova) и менеджер по дистрибуции телеканала в России и СНГ Филипп Красильников. После подписания документов они передали уральским коллегам карту доступа для приема сигнала телеканала со спутника.

«Планета» осуществила технический запуск канала и начала процедуры тестирования вещания внутри своей сети. Официальный старт трансляции намечен на 5 июля. В этот день клиенты «Планеты» первыми в мире увидят новые программы MyZen в наилучшем на сегодня качестве.

Международный телеканал MyZen TV появился во Франции в 2008 году. Его целевая аудитория – женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Для них MyZen транслирует программы о стиле жизни, релаксации, путешествиях, здоровье, кулинарии. Девиз MyZen TV – «Сделай жизнь лучше!». Аудитория канала сегодня составляет десятки миллионов зрителей по всему миру.

MyZen TV входит в пакет дистрибуции французского медиахолдинга Thema. Он представляет более 50 телевизионных каналов, имеет три филиала и более девяти агентских представительств на территории ключевых игроков европейского рынка. Роль Thema – развитие и продвижение международных, тематических и этнических телевизионных каналов. Главный офис компании находится во Франции, филиалы – в Гонконге, основных странах Европы, Индии, Африки, Америки, России.

Как пояснила в ходе встречи Нела Павлускова, уральский оператор выбран для мирового старта вещания неслучайно. «Нас давно впечатляют технологические возможности «Планеты» и уровень маркетинга телевидения, опережающие многие западные страны. Мы поражены, что такая компания появилась и существует не в Москве и Петербурге, а на Урале. Сегодня мы лично убедились в уровне профессионализма персонала компании, когда инженеры осуществили технический запуск вещания 4К-телеканала и продемонстрировали нам его на экране буквально в течение первого часа нашей встречи. Такой слаженной работы мы не видели ни с одним европейским партнером».

Олег Талалаев подчеркнул, что 2019 год для «Планеты» проходит под эгидой продвижения 4К-телевидения: «В свое время мы выступали пионерами в развитии стандарта HD. Сейчас следующий этап – 4К. Наши бизнес-процессы, технологические платформы, уникальный опыт развертывания информационных систем и производства программного обеспечения позволяют нам серьезно влиять на качество продуктов телекоммуникационного рынка как региона, так и России в целом. MyZen стал нашим седьмым по счету телеканалом в 4К-качестве. Мы и дальше намерены менять канальное наполнение в пользу 4К».

Стороны также достигли договоренностей о развитии дистрибуции продуктов MyZen и другого контента Thema в городах Сибири и Дальнего Востока, тем более что ITM Холдинг (бренды «Планета» и MiraLogic) обладает технической возможностью транспорта сигнала принимаемых телеканалов многим операторам связи России.

Напоминаем, что до конца текущего года все каналы в 4К-формате «Планета» показывает своим клиентам бесплатно.

Оформить заявку на подключение и узнать информацию о других 4К-телеканалах можно на сайте оператора или по телефону 8-800-7-555-051.

Екатеринбург, служба информации

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