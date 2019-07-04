У «Логиновского» переезда вводят реверсивное движение (КАРТА)

Проезд по трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган рядом с поселком Марамзино будет частично закрыт из-за ремонта на железнодорожном переезде. СвЖД организует реверсивное движение через переезд у Логиново, на месте будут выставлены регулировщики.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», железнодорожники пообещали ограничить движение на одну ночь – с 22:00 4 июля до 03:00 5 июля, то есть в дневное время проезд будет свободным. Но не исключено, что аналогичные ограничения будут вводиться повторно. «Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы»Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный)", – напомнили дорожники.

Добавим, переезд находится на транссибирской магистрали с оживленным движением и пассажирских, и товарных составов – так что в пробках приходится иногда стоять около часа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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