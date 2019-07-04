В Екатеринбурге вводят раздельную запись детей в первые классы

Департамент образования Екатеринбурга планирует внедрить поэтапную запись детей в школы уже в следующем году. Как считают чиновники, нововведения позволят избежать традиционного ажиотажа и обвала портала госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, время подачи заявлений на зачисление в первые классы будет разделено на 7 частей – по административным районам Екатеринбурга. За каждым районом специалисты закрепят конкретный день. Представители «Ростелекома» также предлагают перейти на улучшенную версию системы электронного взаимодействия портала госуслуг и АИС «Образование». Первый вице-мэр Александр Ковальчик дал поручение городскому департаменту информатизации решить с областной структурой вопрос о финансировании этих работ.

Напомним, в этом году при электронной записи детей в первые классы произошел сбой. Фактически образовались две очереди: по времени отправки заявления и по времени получения сообщения о регистрации заявления. В итоге по решению департамента образования в популярные школы зачислили всех, это привело к тому, что классы в будущем учебном году будут переполнены.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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