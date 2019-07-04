Отчаявшийся мужчина пытался приладить петлю прямо под окнами губернатора Куйвашева (ВИДЕО)

Необычный одиночный пикет состоялся сегодня днем у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Житель Сухого Лога Сергей Рябцев пришел к резиденции с веревкой в руках и плакатом, на котором обвинял холдинг «Форэс» во вредных выбросах, а его гендиректора – в том, что тот выиграл против него судебный процесс об ущербе деловой репутации и заставил платить за ранее распространенные сведения. Пожилой мужчина заявил, что денег у него нет, жить ему все равно осталось недолго, а потому он решил покончить со всеми проблемами прямо сейчас и прямо у резиденции главы области. Весь процесс снимал на видео его спутник. Протестующего остановили охранники, а затем пригласила на беседу уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Пикет у резиденции

«Да, мы встречались с этим человеком, – сообщила Татьяна Георгиевна «Новому Дню». – Он рассказал об экологических проблемах в Сухом Логу, а также сказал, что его преследуют за его общественную деятельность. Полагаю, что это был политический шаг, его сопровождает определенная политическая группа. Тем не менее, мы договорились, что он подробно изложит в письме все волнующие его проблемы, мы проведем проверку и встретимся с ним еще раз».

Татьяна Мерзлякова добавила, что к резиденции приезжала бригада психиатрической помощи, но после разговора с ней мужчину отпустили домой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

В Екатеринбурге новый случай кори: пришлось прививать весь подъезд. / В Екатеринбурге вводят раздельную запись детей в первые классы. / Раздельный сбор мусора в Екатеринбурге, Тагиле и Каменске наладят к концу года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»