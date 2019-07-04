Уральцы отправляют с гуманитарной помощью настольные игры и книги для иркутских детей (ФОТО, ВИДЕО)

В свердловском отделении Красного Креста четвертый день собирают гуманитарную помощь для иркутян, пострадавших от наводнения. По словам общественников, ежедневно к ним приходят около 25 человек. «Уже собрано порядка полтонны. Это продукты питания, средства гигиены, постельное белье. Эту гуманитарную помощь мы планируем отправить силами МЧС в региональное отделение Российского Красного Креста», – рассказал председатель свердловского отделения организации Дмитрий Вершинин.

Гуманитарная помощь для иркутян

Пострадавшим от наводнения иркутянам необходимы:

1) постельное белье и принадлежности (одеяла, подушки, матрасы, простыни, наволочки, пододеяльники, покрывала, пледы и иное);

2) полотенца всех размеров;

3) посуда, столовые приборы;

4) средства гигиены (зубные пасты, щетки, шампуни, гели для душа, мыло, стиральные порошки, чистящие средства и иное);

5) продукты питания длительного хранения (тушенка, другие консервы, крупы, макаронные изделия, конфеты, печенье, детское питание, мука, растительное масло, сахар, соль, чай, питьевая вода и иное);

6) обувь всех размеров (резиновые сапоги, кроссовки, ботинки и т.п.);

7) одежда всех размеров для взрослых и детей (дождевики, куртки, ветровки, спортивные костюмы, брюки, теплые вещи);

8) садовый и строительный инвентарь (лопаты, топоры, молотки, садовые тачки, метлы, ведра, тазы и прочее);

9) материалы для строительства (брус, кровля, облицовка, обои, гвозди, саморезы и др.);

10) палатки, тенты, печи, обогреватели;

11) резиновые лодки, моторы и т.п.

Сегодня сотрудники свердловского Красного Креста добавили еще один пункт – книги и настольные игры. Особенно в них нуждаются дети. «Некоторые книги передали детям, видимо, чтобы они играли, чтобы духом не падали», – пояснили «Новому Дню».

Общественники просят жителей Екатеринбурга и Свердловской области откликнуться на призыв о помощи и принести необходимые вещи по следующим адресам: ул. Коминтерна, 16, оф. 718, бизнес-центр «Манеж». Остановка общественного транспорта «Профессорская» в рабочие дни с 10:00 до 18:00 тел. 379-42-17; ул. Ильича, 15 (Орджоникидзевский район), по вторникам и средам с 10:00. до 16:00. Также по адресу: ул. Хохрякова, 9, с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья, и по адресу: ул. Сиреневый бульвар, 6, с 10:00 до 18:00.

Кроме того, помочь пострадавшим можно деньгами. Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Свердловское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

Юридический адрес: 620078, РФ, Екатеринбург,

ул. Коминтерна, д. 16, офис 718

ИНН 6660040963

КПП 666001001

ОГРН 1036605619390

р/с 40703810900000000179

к/с 30101810500000000768

в ООО Коммерческий Банк «Кольцо Урала», г. Екатеринбург

Назначение платежа: «Оказание помощи пострадавшим от паводка».

По данным официального сайта ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в регионе с 25 июня в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах произошло подтопление в 103 населенных пунктах 10 146 жилых домов, в которых проживают 32 938 человек, в том числе 7 867 детей, 49 социально значимых объектов – фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, 10 229 приусадебных участков. На сегодняшний день остаются подтопленными в 2 районах 16 населенных пунктов, 2 712 жилых домов с населением 6 393 человек, 2 737 приусадебных участков и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов.

Также по информации с официального сайта ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым подъемом воды в нескольких реках. «По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 430-480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Китой в районе села Китой до отметок 150-200 сантиметров при критической отметке 475 сантиметров, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. На реке Белой в районе села Мишелевка ожидаемый уровень воды 280-320 сантиметров при критической отметке 680 сантиметров», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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