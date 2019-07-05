СКБ-банк отправит на «Иннопром» робота и будет сканировать людей

В Екатеринбурге через несколько дней стартует юбилейная, десятая, выставка «Иннопром». Свои инновационные разработки представят ведущие компании России. В их числе – СКБ-банк, на площадке которого в павильоне № 1 можно будет сдать биометрию, создать визитку и сделать селфи с роботом.

Как рассказали в пресс-службе кредитной организации, на выставке продемонстрируют синергию двух брендов: СКБ-банка и ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей. На стенде СКБ-банка можно будет пройти процедуру биометрической идентификации и пользоваться потом услугами банка без обращения в офис. И здесь же будет робот, готовый сделать фото на память – снимок он сам отправит по электронной почте.

А для бизнесменов и тех, кто хочет заняться своим делом, будет организован стенд ДелоБанка. Здесь можно будет в режиме онлайн открыть счет, протестировать возможности ДелоКассы, распечатать визитку с собственным дизайном и принять участие в розыгрыше ценного приза.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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