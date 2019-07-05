В Академическом продлят четыре улицы

Администрация Екатеринбурга утвердила проекты планировки и межевания территории в Академическом районе. Это сделано ради начала строительства новых участков улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, улицу Суходольскую продлят от Тенистой до Хрустальногорской, проспект Сахарова – от Суходольской до Рябинина, улицу Евгения Савкова – от Хрустальногорской до Косотурской, а улицу Косотурскую – от Евгения Савкова до Суходольской. Строительство запланировано на 2019-2021 годы.

«Общая площадь проектируемой территории – 46,54 га. Протяженность линейного объекта – 2 км. Ширина проезжей части – 7,5 метра (магистральная улица районного значения) и 16 метров (магистральная улица общегородского значения 3 класса), ширина тротуаров – от 2,5 до 4,5 метра, велодорожек – 3 метра», – сообщили в администрации города.

Также там добавили, что будет профилировано русло реки Патрушихи на протяжении 1,4 км.

Екатеринбург, Елена Сычева

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