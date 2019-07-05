85-летняя старушка поставила на уши полицию и ФСБ, угрожая взорвать дом

Пожилая жительница Екатеринбурга угрожала взорвать дом на улице 8 Марта, 142. Такое сообщение поступило сегодня утром в единую дежурно-диспетчерскую службу. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Поводом для выезда представителей МВД, ФСБ, саперов и других служб и ведомств послужило поступившее тревожное сообщение, из которого следовало, что и дому, и людям, в нем проживающим, грозит беда. В системе МВД безопасность людей была, есть и будет одним из приоритетов оперативно-служебной деятельности. Даже когда очевидно, что речь идет о человеке с явно неадекватным поведением, принимаются меры реагирования, как и в сегодняшней истории. Сыщики угрозыска оперативно установили личность «шутника». Им оказалась женщина 1934 года рождения, проживающая одна в своей квартире в указанном доме. У нее имеются определенные отклонения в здоровье, органы внутренних дел вызвали неотложку, в ближайшее время женщина будет доставлена в одну из клиник Екатеринбурга для оказания экстренных мер медицинского характера. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», – сказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, подчеркнув, что в реальности никакой угрозы ни жильцам дома, ни зданию не было.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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