На Сортировке до сентября 2020 года закрывают дорогу из-за строительства многоэтажки

В микрорайоне Сортировка на длительный срок закрывается улица Коммунальная, которая расположена рядом с парком Семь Ключей. Ограничения связаны со строительством жилого комплекса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение транспорта будет закрыто с 8 июля до 30 сентября 2020 года на участке от улицы Технической до улицы Червонной. Строительные работы будут проводиться в границах улиц Техническая – Расточная – Строителей – Дружининская. Там же начнется прокладка инженерных сетей. Застройщик жилого комплекса – компания «Эфес».

Екатеринбург, служба информации

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