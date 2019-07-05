В Екатеринбургском зоопарке родилась летучая лисица (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке появился на свет второй детеныш пары летучих лисиц – Лили и Фокса.

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, малыш родился 29 мая. Пока он еще довольно мал и не отходит от матери, цепляясь за нее когтистыми пальчиками крыльев. При первых признаках опасности Лиля прикрывает детеныша огромными, размахом около метра, крыльями, пряча его на груди.

В Екатеринбургский зоопарк пара Лиля и Фокс приехали в прошлом году из Нижнего Новгорода. В сентябре 2018 года у них появился первый детеныш. Условия содержания пришлись по вкусу тропической парочке и они решили увеличить популяцию.

Летучие лисицы (а их в природе насчитывается около 60 видов) – самые крупные представители отряда рукокрылых. Размах крыльев гигантской летучей лисицы (калонга) полтора метра. В природе этот вид обитает в Юго-Восточной Азии (Таиланде, Вьетнаме, Камбодже).

В природе самка приносит одного (очень редко двух) детенышей раз в год. Беременность длится до полугода. Детеныши рождаются зрячими, покрытыми шерстью, но пока малыш не научится летать, самка носит его на груди.

Пищу эти животные ищут при помощи зрения, поскольку эхолокационные способности у них, в отличие от наших летучих мышей, развиты плохо. Питаются растительной пищей: спелыми фруктами, бутонами, нектаром и пыльцой тропических деревьев.

Екатеринбург, служба информации

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