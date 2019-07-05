Проезд по улице Горького в Екатеринбурге закрыли на месяц

Проезд по улице Горького в Екатеринбурге закрыли до 4 августа. Ограничение касается участка дороги от Карла Маркса до улицы Куйбышева.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтом дороги. Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Карла Маркса, Гоголя и Куйбышева. Впрочем, по словам водителей, серьезных проблем с движением это перекрытие создать не должно – это тупиковая дорога, ее в основном использовали для парковки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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