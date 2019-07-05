Суд обезглавил гордуму Сысерти: Карамышев остался без мандата

Сысертский районный суд сегодня досрочно прекратил депутатские полномочия Александра Карамышева, который также являлся председателем местной думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, основанием для такого решения стало нарушение антикоррупционного законодательства. Карамышев, отчитываясь о доходах, не указал в справках сведения о нескольких банковских счетах, а также о наличии в собственности некоторого недвижимого имущества. «Забыл» он и о недвижимости своей жены.

Депутаты прогонять своего провинившегося председателя не захотели, и прокурору пришлось обратиться в суд. Суд требования прокурора поддержал.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 05.07.19

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