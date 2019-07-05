В Серове погибла девочка, уронив в ванну телефон

Сегодня ночью в Серове от удара током погибла девочка. Анонимный подписчик канала «Новости Серова «VK, Serov» сообщает, что ей было 11 лет, она принимала ванну и уронила в воду телефон, который находился на зарядке.

Информацию о том, что ребенок умер из-за удара током, подтвердили в серовском ЕДДС. «В ночь c 04.07.2019 на 05.07.2019 в результате поражения электрическим током в ванной комнате скончалась несовершеннолетняя девочка», – сообщается на сайте диспетчерской. В СУ СК по Свердловской области сообщили, что по факту смерти ребенка началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства, но подробности ЧП в ведомстве не разглашают.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 05.07.19

Жители Филькино не дождались моста от властей и строят его сами. / «Иннопром» – на особый режим, соседей УрФУ – за закрытые окна: на Урале ждут Путина. / Суд обезглавил гордуму Сысерти: Карамышев остался без мандата. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»