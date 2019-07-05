Жители многоэтажки засекли похитителя велосипедов, орудующего на Ботанике (ФОТО)

В Екатеринбурге жители дома на улице Шварца, 14, засекли веловора. Накануне в одном из подъездов были украдены два велосипеда, к этому может быть причастен мужчина средних лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

О похитителе сообщила одна из жительниц дома Майя П. По ее словам, с площадки в подъезде были украдены два детских велосипеда, о произошедшем она сообщила в полицию. Сотрудники ОП пришли на место происшествия, зафиксировали факт и приняли заявление. Но в целом перспективы обнаружения вора обрисовали как маловероятные – такие кражи летом случаются очень часто.

«Дальше пришлось действовать самой, я обратилась в ЖЭК, у нас в доме ведется видеонаблюдение и мы с дежурным диспетчером отсмотрели материалы за весь день, – рассказала собеседница агентства. – На кадрах обнаружился мужчина, который выходит из дома с велосипедом. Охранники сказали, что не знают его, вряд ли это житель дома».

«Кроме того, кадры с этим человеком мы развесили в подъезде, чтобы люди могли сообщить информацию о нем. И, как оказалось, его видела бригада, устанавливающая окна. По их словам, они видели его за несколько дней до этого около другого дома в компании каких-то выпивох», – рассказала Майя П.

По ее словам, видеоматериалы будут переданы полиции, возможно, это ускорит поиски похитителя.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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