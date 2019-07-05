Тротуар впитывает молоко и пиво. Екатеринбургские чиновники продемонстрировали свойства новых пешеходных дорожек (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургские чиновники сегодня продемонстрировали новое для уральской столицы тротуарное покрытие Terraway, которое уже появилось на участке набережной Исети возле улицы Малышева. По данным производителей, оно достаточно прочное и способно пропускать влагу и воздух, как обычный щебень, что препятствует образованию луж.

В качестве примера заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий вылил на пешеходную дорожку ведро воды – и жидкость моментально впиталась. Съемочная группа «Нового Дня» решила провести свой эксперимент, где были использованы, молоко, пиво и газированная вода. Что из этого получилось – смотрите в нашем видео.

Пиво или молоко – что быстрее?

Представитель подрядной организации рассказал, что между покрытием и грунтом находится 200 миллиметров щебня и 70 миллиметров отсева. «Вероятность того, что к весне что-то поломается – если никто не придет и не поломает, – ее нет. Тротуар выполнен по технологии и будет стоять свой нормативный срок. Срок гарантии на данный материал три года», – дополнил заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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