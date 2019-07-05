Пожарные спасли мужчину из горящего дома на Вайнера

Крупный пожар в жилом доме-памятнике на улице Вайнера потушен. Спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций и обследуют кровлю здания с помощью тепловизора, чтобы обнаружить скрытое горение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные тушили огонь с двух сторон – со стороны фасада здания и изнутри подъезда. Огнем повреждены три жилых квартиры и три балкона. Сейчас администрация Ленинского района решат вопрос о расселении жильцов.

По данным МЧС, быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. При обследовании соседнего подъезда горящего дома пожарные на пятом этаже обнаружили мужчину. Ему дали маску дыхательного аппарата и вывели из дома, а затем передали медикам для осмотра. Состояние мужчины удовлетворительное. Пожарные также спасли кота, животное пришлось буквально откачивать. Всего в тушении были задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники, 75 человек. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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