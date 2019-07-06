Екатеринбуржцев поздравили с универсиадой (ФОТО)

В Екатеринбурге на Плотинке сегодня проходит праздник в честь победы заявки Екатеринбурга в борьбе за право провести летнюю Универсиаду в 2023 году. Горожан в Историческом сквере не больше, чем в обычный выходной день. В основном, это семьи с детьми, для которых поставили «универсиадские» батуты и надувную полосу препятствий. Территория Плотинки уставлена баннерами, которые рассказывают об истории Игр, их символах и городах, где они проходили раньше.

Днем перед горожанами выступили чиновники – свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а также ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Они поздравили горожан с победой и рассказали о том, что сейчас начнется подготовительная работа к масштабным соревнованиям, которые пройдут в год 300-летия уральской столицы.

Среди слушавших выступление были, в основном, студенты местных вузов, чиновники мэрии и правительства, депутаты заксобрания области и гордумы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.19

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