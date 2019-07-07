Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург у выставочного центра рабочие заменили все люки. Причем остатки монтажной пены нарочито торчат – так, чтобы было видно, что пространство обезопасили. Раньше с люками поступали более радикально, и заваривали крышки.

Напомним, что визит Владимира Путина в Екатеринбург ожидается во вторник. Он посетит выставку «Иннопром» и саммит GMIS, а также УрФУ и Верхнюю Пышму.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.19

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