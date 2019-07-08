«Планета» вводит скидки на годовые продукты

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (входит в ITM Холдинг) объявляет очередную акцию – снижение цен на годовые продукты. Это продукты «СуперХит» и «СуперХит 2.0», а также «СуперОнлайн» и «СуперОнлайн 2.0».

Как сообщает служба по связям с общественностью ITM Холдинга, годовые продукты – это оптимальное решение, чтобы свести к минимуму платежи, которые нужно держать в голове ежемесячно. Разовая оплата обеспечивает клиенту 365 дней интернета и цифрового телевидения в тех объемах, которые ему нужны, и избавляет от необходимости постоянно планировать расходы на эти цели.

«Фирменная фишка «Планеты» – умение обеспечить клиенту возможность ни о чем не беспокоиться. Для этого мы предусмотрели многие мелочи, позаботились обо всем заранее, чтобы вы могли концентрироваться на действительно важных вещах. Поэтому у нас есть продукты из серии «подключил на год и забыл». Никаких хлопот для тех, кто ценит время и хочет получить максимум без мучительного выбора. На эти годовые продукты, в которых «все включено», мы и делаем сейчас летние скидки», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic).

Напомним, что у «Планеты» четыре годовых продукта. «СуперХит» и «СуперХит 2.0» – это максимум цифровых телеканалов – 304, из которых 84 в HD-качестве, и безлимитный интернет. Только в первом случае подключение медным кабелем и скорость 100 Мбит/с, а во втором – подключение оптоволокном и скорость 1 Гбит/c внутри сети, 500 Мбит/с на внешних ресурсах. До 31 июля 2019 года скидка на них составляет 15 процентов.

Продукты «СуперОнлайн» и «СуперОнлайн 2.0» – в меньшей степени делают ставку на телевизионную составляющую, здесь заложен пакет из 47 наиболее популярных ТВ-каналов и также безлимитный интернет. Как и в случае с «СуперХитами», это медная и оптоволоконная версии, которые различаются скоростью интернета. В июле подключение к ним на 10 процентов дешевле.

Подходящий вариант найдется для каждого любителя долгосрочного планирования. Успевайте подключиться к годовым продуктам «Планеты» со скидкой до 31 июля 2019 года и смотрите в будущее с уверенностью.

Оформить заявку и узнать подробности можно на сайте оператора или по телефону 8-800-7-555-051.

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