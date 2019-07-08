На ВИЗ-бульваре мужчина попал под трамвай

В Екатеринбурге сегодня утром трамвай № 13 сбил пешехода, когда тот переходил дорогу на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, мужчина шел в наушниках.

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла в 7:15 утра на Верх-Исетском бульваре около дома № 9. Пострадавший мужчина жив, он был доставлен в городскую больницу № 23. Степень тяжести травм пока уточняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

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