Над уральской зоной поймали дрон с грузом из смартфонов (ФОТО)

Дрон с запретным грузом чуть было не попал к своим адресатам – заключенным ИК-5 под Нижним Тагилом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, вечером в пятницу караул увидел подлетающий к зоне «низколетящий управляемый летательный аппарат» с подвешенным к нему грузом. Караул был поднят по команде «в ружье», продолжая ведя непрерывное наблюдение за дроном. В какой-то момент аппарат завис, а потом стал терять управление и начал снижаться. Летательный аппарат был «обезврежен» прапорщиком внутренней службы и доставлен в караульное помещение отдела охраны ИК-5.

В свертке, прикрепленном к дрону, оказались четыре смартфона, три сим-карты, и карта микро-SD.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 08.07.19

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