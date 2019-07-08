В Екатеринбурге хотят создать аналог МЦК

Глава Свердловской железной дороги Иван Колесников рассказал, что в Екатеринбурге хотят создать аналог столичного МЦК.

Московское центральное кольцо – по сути, городская электричка, которая интегрирована с метрополитеном в части пересадок и оплаты проезда. Столичный проект часто критикуют из-за сравнительно небольшого пассажиропотока и невысоких перспектив окупаемости.

Тем не менее, в СвЖД считают, что опыт можно применить и на Урале. «Для Екатеринбурга это другой принцип перемещения, вовлечение юга города в жизнь центра. Потребуется реконструкция вокзала», – сказал Колесников на «Иннопроме».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

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