В Екатеринбурге пропала 17-летняя девушка (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Софию Макаренко, которая ушла из дома по адресу: улица Даурская, 47 (микрорайон Эльмаш, садовые участки) вчера около 15:00 и не вернулась.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, рост девушки – 164 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета в светлую джинсовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки, с собой у нее был рюкзак.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Софии Макаренко, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-14 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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