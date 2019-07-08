На трассе Екатеринбург – Тюмень до 1 августа ограничат движение транспорта

В Свердловской области на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 9 июля вводятся ограничения для транспорта. На семикилометровом участке возле Богдановича ремонтные бригады начнут менять верхний слой асфальта. На время замены покрытия здесь будет организовано реверсивное движение. Ремонт трассы продлится до 1 августа.

«Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92-м и 128-м километрах. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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