ЕВРАЗ ждет 10 самосвалов-гигантов (ФОТО)

ЕВРАЗ сегодня на «Иннопроме» подписал соглашение с БелАЗом – на Качканарском ГОКе будут работать самосвалы грузоподъемностью 220 тонн.

Как рассказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев, подписанное соглашение – это фактически продолжение партнерства, заключенного на «Иннопроме» три года назад. БелАЗ поставит 10 самосвалов грузоподъемностью 220 тонн – это одна из самых больших машин в мире.

По словам гендиректора ОАО»Белаз» Петра Пархомчика, одна из них уже собирается на карьере в Качканаре, еще одна прибудет в ближайшее время. «Это надежная техника, с которой комфортно работать. У нас идет рост производительности, нужны большие машины», – прокомментировал Кушнарев.

Екатеринбург, служба информации

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