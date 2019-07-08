В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков

В Екатеринбурге ушел из жизни старейший преподаватель факультета журналистики Уральского университета Владимир Зыков. Ему было 70 лет. О его смерти сообщил сын Александр Зыков. «5 июля в 20:15 мой отец – Владимир Зыков, скончался в 24 горбольнице, не приходя в сознание», – написал он в соцсетях.

Владимир Зыков проработал 40 лет на журфаке УрГУ (УрФУ). В 1986 году он занял должность старшего преподавателя кафедры периодической печати, а в конце 90-х стал заведующим кафедры телевидения и радиовещания. За время работы в университете написал свыше 30 научных работ. Из УрФУ он ушел в 2017 году.

Редакция РИА «Новый День» выражает соболезнования семье и коллегам Владимира Федоровича Зыкова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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