Создатели машины для Путина рассказали о требованиях к президентскому авто (ВИДЕО)

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентовали автомобиль президента Aurus Senat – на нем, в числе других, Владимир Путин ездит с прошлого года. Разработчики российского «соседа» Rolls-Royce и Bentley рассказали, какие требования к машине были у аппарата президента. Например, он должен легко входить в самолет.

Машина для Путина

Автомобиль Aurus Senat – один из многих в президентском парке. Его главная особенность в том, что Aurus целиком и полностью разработан и изготовлен в России: над машиной трудились в Научном автомоторном институте в Москве. Сегодня на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представители ФГУП НАМИ признались, что для реализации проекта пришлось по всей стране искать лучших специалистов, и штат института за это время разросся. К Aurus Senat изначально были высокие требования: свои задумки сотрудникам НАМИ приходилось согласовывать с представителями президентского гаража.

«Были, конечно, требования, их много. По габаритам – чтобы машина могла помещаться в самолет. Повыше дорожный просвет. Определенные нюансы по эргономике. Очень длительная работа была. Мы, с одной стороны, учитывали потребности частного открытого рынка, и с другой стороны взаимодействовали со специалистами из гаража (администрации президента), – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» директор центра операционного маркетинга ФГУП НАМИ Дамир Каримов. – Aurus Senat – это люксовый сегмент. Наше ближайшее окружение – это Rolls-Royce и Bentley . Потребители соответствующие – самая взыскательная публика. Мы лично с главой государства не общались, но он доволен автомобилем. Мы видим, что часто использует нашу машину, часто она выезжает за рубеж».

На выставке «Иннопром» представлена мини-версия «Ауруса». Причем «двухцветная». Белая сторона – это так называемый прототип: версия автомобиля на этапе разработок и испытаний. Черная сторона – итоговый вариант, который поступил в производство и попал к Путину. Более подробно о машине президента – в нашем видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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