Водород против электричества и никаких личных авто: каким будет новый транспорт в городах России (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром» эксперты обсудили мобильность в условиях современных городов. Замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов рассказал о том, что основных требований к транспорту сейчас три. Первое – время. «В прошлом году министр транспорта ЕС заявляла, что, по их мнению, население крупных городов выбирает железную дорогу для ежедневных поездок по городу, потому что так можно планировать свое расписание с точностью до минуты, в отличие от автотранспорта. Требование к секунде как ценности человеческой жизни», – сказал он.

Второе – соответствие требованиям глобальной энергоэфективности. «Сначала был дизель, потом бензин, потом гибрид, а теперь – электричество. К последнему много претензий. Энергия дорого стоит, много потерь, до 30%. И это нерационально. Поэтому рассматривают переход на водородное топливо», – отметил замминистра. Третье требование, по мнению чиновника, использование трехмерного пространства для движения транспорта. «В будущем мы пересядем на транспортные средства, которые не будут привязаны четырьмя колесами к земле. Вообще не будет колес. Может, коптеры будут. Я работаю на 39 этаже в «Москва-сити». Мне надо в соседнее здание на 52 этаж. По прямой – это 100 метров, а если спускаться и подниматься – в три раза больше. Наверняка в будущем будут более объективные средства доставки», – предположил Морозов.

С ним поспорил управляющий директор «Литэко» Салават Халилов, который выступил в защиту электротранспорта. «В России нет денег для техники на водородных двигателях, нет промышленности, готовой выпускать автобусы на водороде. Мы пока готовы выпускать хорошие автобусы на дизеле, газе и электричестве. Почему в Китае Шень-Жень полностью на электробусах? Тысяча единиц такой техники экономит каждый день 500 баррелей нефти. Флот электробусов КНР – 300 тысяч единиц техники. Каждый год на ввозе углеводородов порядка 3,5-4 млрд долларов экономии. В 2040 году по прогнозу КНР будет экономиться 6 млн баррелей в день. Для сравнения – Россия добывает 10 млн баррелей нефти в день. Электробусы – это выход из ситуации, это реальная экология. Вы используете природные источники энергии. Это ответ на вопросы внутри городов», – заметил он.

В свою очередь, президент ПК «Транспортные системы» Феликс Винокур заявил, что интересуется темой водородных двигателей давно, и у них есть перспективы. «Я увлекался этой историей, видел ролик 1950-60 годов, где в «Москвич-412» заливали воду – и он ехал на водородных элементах. Это не ультрасовременная технология, но надо понимать, почему не поехала эта история. Основная проблема была в безопасности. Это то, что имеет свойство взрываться в самый неподходящий момент. Но сегодня идет вторая жизнь водорода, мы внимательно за этим смотрим, – сказал он. И раскритиковал электробусы: У них есть куча минусов. Китай может себе позволить 500 электробусов из 1000 выпущенных поставить к забору через год. А тупые европейцы не выпускают почему-то. Опять же – чтобы выработать электричество, надо сжечь тонны дизельного топлива, а смысл тогда? Но, конечно, электрическая тяга победит, и я ее сторонник».

В одном эксперты сошлись – в том, что люди должны отказываться от личного транспорта в пользу общественного. «Прирост населения в Москве 1,5-2% каждый год. Миграция внутри СНГ – 10% в год, это то, что притягивают крупные центры. Как этих людей возить? Общественный транспорт и только общественный транспорт. 12-метровый автобус перевозит 85 человек сразу. Сколько автомобилей надо на то же количество? Плюс каршеринг, карпулинг, что спасает от перегруженности», – сказал Халилов.

Руководитель отдела управленческого консультирования, руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями сети аудиторских компаний КПМГ Алексей Романенко также рассказал, что аналитики моделировали ситуацию, когда люди отказываются от личных авто. «В этой модели они пользовались автобусами, трамваями, маршрутками, чем угодно – кроме личных машин. И загрузка дорог снизилась в 10 раз, необходимость в наземных парковочных местах исчезла, в подземных – снизилась до 10 раз. Эффективное использование дорожной сети и общественного транспорта может дать колоссальный эффект по эффективности городской среды», – подытожил эксперт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

Президент фонда «Здоровье нации»: «Не удивляйтесь, что дети болеют раком – их кормят фальсификатом». / «Город бесов» – теперь и на детских качелях (ФОТО). / Создатели машины для Путина рассказали о требованиях к президентскому авто (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»