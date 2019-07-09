В 50 тысяч рублей оценили моральный вред ребенка, которого покусала собака

Тавдинский районный суд в 50 тысяч рублей оценил моральный вред, нанесенный 13-летнему подростку, которого покусала собака. Владелицу пса обязали выплатить деньги родителям ребенка. Кроме того, собачницу оштрафовали на 2 тысячи за нарушение правил содержания домашних животных.

Инцидент произошел в Тавде в начале февраля. Собака выбежала за ограду дома, в котором проживала, и на улице покусала 13-летнего ребенка. У подростка врачи зафиксировали рваную рану головы и ссадину на левом предплечье. Родители обратились в прокуратуру.

В результате проверки выяснилось, что собака принадлежит жительнице Тавды, но содержится с нарушением правил, установленных областным законом об административных правонарушениях. Согласно статье 38, выгуливать собак на территории населенных пунктов можно только на поводке и в наморднике.

Кроме того, Тавдинская городская прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, взыскав в пользу подростка 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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