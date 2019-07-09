Приставы арестовали Lexus, за который владелец не смог вернуть кредит

Сорокалетний житель Екатеринбурга купил элитный внедорожник Lexus LX 570 в кредит, но не рассчитал свои финансовые возможности и не смог выплатить полную стоимость автомобиля. Он остался должен банку порядка 3,5 миллионов рублей и подался в бега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФССП, мужчина не появлялся по месту проживания, а машину передавал третьим лицам, так как Lexus мелькал в различных районах области. Приставы объявили автомобиль в розыск и, наконец, нашли его у автомойки недалеко от места прописки владельца. За рулем был неизвестный мужчина, который называл себя то другом, то родственником должника. Внедорожник был арестован и помещен на автостоянку под ответственное хранение. После процедуры оценки имущества автомобиль выставят на торги.

Фото: lexus-ekaterinburg.ru

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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