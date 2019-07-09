Абонентам «Мегафона» открыли эксклюзивные условия в приложении знакомств

«Мегафон» объявил о партнерстве с крупным сервисом знакомств Tinder. Абоненты получат эксклюзивные условия для использования приложения – сниженную стоимость премиум-аккаунта, безлимитный доступ к приложению даже при отрицательном балансе и возможность оплаты напрямую со счета телефона.

Сейчас у Tinder в России около полумиллиона пользователей, из которых каждый третий – абонент «Мегафона», сообщили в пресс-службе оператора. Партнерство позволит клиентам воспользоваться уникальным предложением – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. «Золотой» Tinder дает бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в топ-показов, неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день, возможность отслеживать судьбу своих лайков, доступ к ленте топ-профилей, возможности искать пару по всему миру, персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

При этом абоненты «Мегафона» смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана.

«МегаФон» продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 тысяч пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов «Мегафона», которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», – отмечает руководитель по медиасервисам «Мегафона» Максим Зимин.

Чтобы получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства, нужно подключить услугу от «Мегафона» на сайте tinder.megafon.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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