Не больше трех литров в одни руки: в зале прилета Кольцово открылся магазин Duty Free

В зале прилета терминала В аэропорта Кольцово сегодня запустили магазин беспошлинной торговли. Duty Free расположился между зонами выдачи багажа и таможенного контроля.

«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подразумевает размещение магазинов беспошлинной торговли в зоне прилета. Это сделано, чтобы пассажиры могли купить что-то домой или в качестве сувениров. Но стоит помнить и о нормах ввоза алкоголя через таможенную границу. В магазине вам не продадут более трех литров алкоголя на одного совершеннолетнего», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Стоит помнить, что алкоголь, купленный в Duty Free, учитывается при расчете беспошлинной нормы ввоза в совокупности с алкоголем, который был приобретен за границей. Это же касается сигарет и табака. По правилам один совершеннолетний пассажир может провезти не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака.

Екатеринбург, служба информации

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