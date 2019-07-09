Свердловские врачи впервые в этом году выполнили родственную пересадку почки

В Свердловской областной клинической больнице №1 успешно проведена операция по трансплантации почки. Донором для пациента, страдающего хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии, стала его мама.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, мужчина последние три года находился на гемодиализе. Еженедельно ему приходилось по три раза проходить четырехчасовую процедуру внепочечной очистки крови. Пациент был записан в лист ожидания на трансплантацию почки. Но в итоге было принято решение о проведении родственной пересадки от матери.

«Она сразу предлагала стать донором, но сначала я не соглашался. А потом, когда у меня начали проявляться такие осложнения, как ухудшение зрения и прочее, все-таки приняли такое решение. Тем более, за эти годы я много прочитал и узнал, что родственная пересадка всегда предпочтительнее», – рассказал пациент уже после операции.

Пересадка почки была выполнена 20 июня. Врачи провели забор органа у донора лапароскопическим методом, то есть через небольшой разрез. Этот способ наименее травматичен, и уже на седьмой день после операции женщину выписали. А еще через неделю был выписан и ее сын. Теперь за пациентом будут наблюдать врачи-нефрологи отделения диализа СОКБ №1.

«Первый год ему, конечно, нужно будет приезжать на консультации и сдавать анализы ежемесячно, в дальнейшем – раз в три месяца. Но качество жизни пациента после пересадки, бесспорно, станет выше», – отметила заведующая отделением диализа первой областной Елена Борецкая.

Врач добавила, что сейчас к подобной операции готовится еще один пациент. Стоит отметить, что родственная пересадка почки стала уже пятнадцатой по счету в СОКБ №1, и первой – в этом году. Всего врачи больницы выполнили 605 трансплантаций почки, начиная с 1990 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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