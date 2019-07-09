Борт № 1 совершил посадку в аэропорту Кольцово

Самолет президента Владимира Путина только что совершил посадку в аэропорту Кольцово. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на онлайн-табло аэропорта видно, что два прибывающих рейса – из Антальи и Москвы – сдвинули немного вверх, из-за чего в расписании образовалось окно с 14-30 до 15-00.

Ожидается, что сегодня в Екатеринбурге глава государства побывает на выставке «Иннопром» и выступит на GMIS, а также пообщается со студентами и аспирантами УрФУ. Пешеходов просят держаться подальше от университета, а выставка «Иннопром» сегодня работает в особом режиме: шаттлы до выставочного центра отменили неожиданно для простых гостей.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 09.07.19

СУГРЭС начинает летние профремонты: возможны перебои с горячей водой. / Свердловские врачи впервые в этом году выполнили родственную пересадку почки. / Не больше трех литров в одни руки: в зале прилета Кольцово открылся магазин Duty Free. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»