В екатеринбургском метро ввели новый график выходного дня

Екатеринбургский метрополитен сократил интервал движения между поездами в выходные дни. Теперь ожидание состава будет занимать 9-12 минут с 7 часов утра и до полуночи. Раньше время прибытия поезда превышало 12 минут.

На новый график движения поездов метрополитен перешел с 1 июля, сообщается на сайте ЕМУП. Отмечается, что сокращение интервала выполнено «для улучшения обслуживания пассажиров»,

Напомним, в рабочие дни график движения зависит от интенсивности пассажиропотока. В часы пик поезда ходят каждые 4-5 минут, днем – через 7-8 минут, после 21:00 интервал движения составляет 11 минут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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