В Каменске-Уральском рецидивист с ножом напал на девушку в автомобиле

В Каменске-Уральском мужчина залез в автомобиль к несовершеннолетней девушке и угрожал ей ножом. Бандита задержали, подростка отведут к психологам.

ЧП случилось 7 июля, но известно о нем стало только сегодня. По информации СУ СК по Свердловской области, родители и их 17-летняя дочь около пяти часов утра спустились к автомобилю, чтобы ехать за ягодами. Затем взрослые ненадолго поднялись домой, девушка осталась одна. В это время мужчина с ножом залез в машину и начал угрожать ей. Сайт ku66.ru сообщает, что автомобиль трехдверный, из-за чего девушке было тяжело выбраться. Мужчина был с голым торсом, в наколках, ранее он уже отбывал срок за тяжкие преступления. Подросток смогла записать происходящее на видео. «Я даже не знаю вас. Уберите, пожалуйста, ножик. Пожалуйста, не надо. Хотя бы не направляйте, не надо. Не надо, я боюсь», – кричит девушка за кадром.

Вызволить ее смогли полицейские – они подъехали на место через восемь минут после случившегося. Бандита задержали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Отчим ребенка увел ее домой, физически она не пострадала, но сильно испугалась, ей потребуется помощь психолога.

Следователи возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса «Разбой», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 09.07.19

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