Председатель Сербской народной партии: «Челлендж десятилетия – где брать энергию?»

Сегодня в Екатеринбурге начался саммит GMIS, одной из ключевых тем для обсуждения экспертов стали технологии, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду. В том числе – где брать электроэнергию. Как рассказал основатель фонда «АБС Электро», доктор экономических наук, председатель Сербской народной партии Ненад Попович, ответ на этот вопрос станет главным челленджем в ближайшие 10-15 лет.

«Увеличивается потребление постоянно. По оценкам ЦИСКО, в следующем году на одного жителя Земли будет приходиться по шесть используемых устройств. То есть 50 млрд устройств на Земле будет уже в 2020 году», – сказал он.

Напомним, что о том же сегодня говорил и российский президент Владимир Путин в своем выступлении на главной пленарной сессии GMIS. «Миллиарды коммуникационных устройств и передачи биг дата будут потреблять свыше 30 % всего объема энергии. За счет чего пойдет генерация? Нет ответа четкого. Наращивание производства традиционной энергии – это новые риски и дальнейшее изменение климата. Полный отказ от ядерной или углеводородной энергии, ставка исключительно на альтернативные источники – комфортно ли людям будет жить на планете частокола ветряков или укрытой несколькими слоями солнечных батарей? Ветровая генерация хороша, а птиц сколько гибнет? Это не шутки, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры и залезть в пещеры. Но остановить человечество невозможно. Вопрос, на какой базе строить прогресс», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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