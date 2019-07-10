День города-2019: кошки, ретроавтомобили и оркестр на лошадях, только без лошадей

Мероприятия, посвященные Дню города-2019, пройдут в Екатеринбурге с 3 по 18 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации, в День города обязательно традиционно состоится большой концерт, но имена хэдлайнеров пока не раскрывают.

Новшеством этого года станет фестиваль ландшафтного искусства «Магия театра», который придет на смену традиционной выставке цветов. Сценическая конструкция, созданная при участии ландшафтных дизайнеров в Историческом сквере, с 10 до 17 августа будет работать как фотозона, а в День города на ней выступят творческие коллективы.

15 августа в ТЮЗе состоится торжественный прием главы Екатеринбурга. В этот же день в цирке откроется фестиваль духовых оркестров. Некоторые коллективы горожане уже видели, например, духовой оркестр Правительства республики Тыва на лошадях, только на этот раз – без лошадей. Также выступят коллектив бургомистров из Австрии, «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова, молодежный оркестр из Асбеста и многие другие. 17 августа на площади 1905 года состоится представление «Седьмого международного фестиваля духовых оркестров».

Непосредственно в день города, 17 августа, пройдет ряд традиционных мероприятий. Церемония поднятия флага, в отличие от прошлых лет, состоится не в 10, а в 11 часов. В 12 часов на площади Труда – торжественный ритуал возложения цветов к памятнику отцам-основателям города. На различных городских площадках пройдут: на улице 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина – гонка на лыжероллерах, в Центре международной торговли (улица Куйбышева, 44 «д») – выставка кошек, на проспекте Ленина – выставка ретроавтомобилей, в Историческом сквере – Городская свадьба и театральный фестиваль «Лица Улиц», на площадке перед памятником А.С. Пушкину на улице Пролетарской, 6 – поэтический марафон. В ЦПКиО им. В.В. Маяковского будет работать живой этнографический музей под открытым небом «Русская изба». В 22:30 праздник завершится фейерверком.

Екатеринбург, служба информации

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