Улицу Серафимы Дерябиной перекроют на 10 дней

В субботу, 13 июля, с 6 часов утра будет закрыто движение транспорта по правой половине проезжей части улицы Серафимы Дерябиной на съезде с Объездной дороги в сторону улицы Академика Бардина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничения связаны со строительством развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Движение транспорта на время проведения работ будет направлено по левой половине улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина. Движение откроют 23 июля в 22.00.

Екатеринбург, служба информации

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