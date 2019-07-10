Пропавшего екатеринбуржца нашли в Верхней Пышме по частям и опознали по татуировкам

Жестокое убийство было раскрыто по горячим следам в Свердловской области. Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, в воскресенье, 7 июля, у одного из садоводческих товариществ Верхней Пышмы было найдено расчленённое тело мужчины. Впоследствии было установлено, что это был житель Екатеринбурга 1956 г.р. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сыщики задержали двух подозреваемых – женщину 1987 г.р и ее бывшего мужа 1985 г.р. По версии следствия, 28 июня все трое выпивали в доме на Успенском проспекте. В ходе застолья собутыльники поссорились. Во время ссоры молодые мужчина и женщина убили пожилого оппонента. Чтобы замести следы, сообщники расчленили тело и спрятали в разных местах на территории Верхней Пышмы. В дальнейшем, благодаря признательным показаниям, полученным от задержанных, удалось найти оставшиеся части тела убитого.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что убитого с конца июня искали родственники, а опознать тело помогли татуировки. После этого следователи изучили круг общения убитого и выяснили, что мужчина поддерживал отношения с жительницей Верхней Пышмы 1987 г.р. и периодически ездил к ней в гости. Одна из таких поездок стала для него роковой. «Жестокость женщины поразила полицейских. По предварительным данным, она нанесла удар тяжелым предметом по голове, а затем свое «криминальное дело» завершил ее бывший муж, задушив жертву. Ровно сутки потребовались свердловским сыщикам, чтобы установить обстоятельства этой чудовищной расправы», – сообщил Валерий Горелых.

Верхняя Пышма, Екатеринбург, служба информации

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