В новостройках Академического появятся квартиры с встроенной кухней

В микрорайоне Академический будет реализован пилотный проект по оснащению квартир в новых домах современным кухонным оборудованием и мебелью. Соответствующее соглашение сегодня в рамках выставки «Иннопром-2019» подписали президент холдинга «Кортрос» Вениамин Голубицкий, директор компании Nolte Küchen GmbH und Co. KG Экхард Вефинг и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Предполагается, что партнёрский проект повысит комфортность жилья в новостройках на юго-западе Екатеринбурга и будет востребован горожанами.

Глава региона отметил, что Академический – один из наиболее современных районов не только в масштабах Екатеринбурга и Свердловской области, но даже в масштабах страны. Вениамин Голубицкий также отметил важность подписанного соглашения, в котором участвует руководство региона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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