СКБ-банк на «Иннопроме» зовет потанцевать с роботом и сделать визитки (ФОТО)

СКБ-банк на «Иннопроме» организовал стенд для частных клиентов и для предпринимателей. На экспозицию завлекает робот – он понимает человеческую речь, умеет петь, танцевать и делать фото.

Последняя опция привлекает и бизнесменов, и тех, кто сегодня просто приехал в выставочник в поисках интересного – «фишка» в том, что фото сразу же печатается. «Робот может с вами поговорить, рассказать вам об СКБ-банке или ДелоБанке», – рассказали девушки-консультанты.

ДелоБанк, онлайн банк для предпринимателей, представлен на этом же стенде. Здесь можно выяснить, к какому типу предпринимателей относится клиент, пройдя веселый тест. А после участника ждет приз – ДелоБанк отправляет ссылку на бесплатную книгу на «Литресе». Стенд для начинающих предпринимателей будет не только интересным, но и полезным – можно создать собственную визитку, выбрав дизайн и введя контактные данные. Партия визиток будет готова в течение нескольких минут. Прямо на стенде «Иннопрома» можно предоставить биометрические данные и в дальнейшем пользоваться услугами банка удаленно.

Площадка СБК-банка и ДелоБанка находится в первом павильоне.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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