Тагильчанину отказались выдать медицинский полис, потому что он три года числился мертвым

Жителю Нижнего Тагила отказались выдать в страховой компании полис ОМС, так как по данным районного ЗАГСа он числился умершим еще с 2014 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, о своей «смерти» гражданин 1968 г.р. с удивлением узнал в апреле 2017 года, когда пришел в страховую компанию получать полис медицинского страхования. Мужчина обратился в прокуратуру.

Проверка надзорного органа установила, что в районном ЗАГСе действительно имеется запись акта о смерти мужчины со схожими именем, фамилией и отчеством, датированная 2014 годом. При этом запись не содержит сведений о месте рождения умершего, а также его паспортных данных. Через областное бюро судебно-медицинской экспертизы было выяснено, что полный тезка заявителя скончался в ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница № 4» в августе 2014 года. Таким образом, данные об умершем лице не были достоверно установлены.

Прокуратура отмечает, что заявитель с 2011 года и до сих пор работает на одном из крупных предприятий Нижнего Тагила. Работодатель платит за него все положенные пенсионные и страховые отчисления, а значит, отказ в оформлении полиса обязательного медицинского страхования являлся незаконным. Прокурор в интересах гражданина подал иск к страховой компании, требуя выдать ему полис, и к ТФОМС – внести мужчину в Единый регистр застрахованных лиц. В рамках рассмотрения гражданского дела установлено, что гражданин в реестр внесен, полис ему выдан.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 10.07.19

СКБ-банк на «Иннопроме» зовет потанцевать с роботом и сделать визитки (ФОТО). / Бывший невьянский депутат не смог вернуть себе утраченный из-за прицепа мандат. / В новостройках Академического появятся квартиры с встроенной кухней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»