Французы будут внедрять инновационное оборудование на производственных площадках УГМК

Сегодня на «Иннопроме» было подписано соглашение между «УГМК-Телеком» и мировым лидером в области управления энергопотреблением и автоматизацией компанией Schnedier Electric. Специалисты французской компании вместе с уральским холдингом будут внедрять инновационное оборудование и проектные решения Schneider Electric на производственных площадках УГМК. Ожидается, что комплексные решения будут применены и на существующих объектах в рамках программ модернизации, и на новых предприятиях. Также в рамках сотрудничества предусмотрено обучение сотрудников «УГМК-Телеком» представителями французской стороны лучшим мировым практикам в области энергоменеджмента, энергоэффективных технологий и автоматизации.

«Сегодня специалисты компании работают с системами связи, инженерными и мультимедиа-системами, оказывая полный спектр услуг от проектирования до техподдержки. Оборудование Schneider Electric составляет 60 % наших закупок. Это закономерно, ведь речь идет о качестве и безопасности, а компания Schneider Electric хорошо зарекомендовала себя на рынке», – сказал генеральный директор «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Представители обеих компаний определили наиболее важные направления, на которых специалисты Schneider Electric сфокусируются в первую очередь: системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий, системы безопасности и решений энергоэффективности. «Мы уверены, что наш колоссальный международный опыт и современные высокоэффективные комплексные решения помогут сделать производство УГМК более «умным», эффективным и станут надежным спутником для компании на пути к цифровым предприятиям будущего», – прокомментировал директор по развитию канала эко-экспертов Schneider Electric Денис Леонов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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