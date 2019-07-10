«Лучшие все равно уедут»: на «Иннопроме» рассказали, как избежать утечки мозгов

Одна из тем десятой выставки «Иннопром» – развитие профильного образования и востребованность молодых специалистов в промышленности. В понедельник работодатели рассказывали, чего хотят от выпускников вузов, поступающих к ним на работу, а сегодня уже представители образования рассказали, что нужно делать, чтобы мозги не утекали в столицы и за рубеж.

Глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что проблема оттока талантливой молодежи актуальна и для маленьких, и для средних городов вроде Екатеринбурга. «Лучшие все равно уедут. Из Екатеринбурга в Москву, из Коркино – в Челябинск. Потому что ЕГЭ – это социальный лифт. А у нас останутся те, кто похуже, кто имеет уровень образования средний. И ликвидация разрыва между школами со слабым и сильным уровнем подготовки – задача муниципалитета. Потому что, чем лучше в среднем мы будем готовить ребят, тем большее количество средних останется и поступит на следующий уровень образования. Но если мы все сделаем, чтобы лучшие вернулись, они вернутся – таких историй много», – заметила она.

По ее словам, городам надо сосредоточиться на развитии профориентации. «Она должна быть организована на принципиально новом уровне. У предприятий, у вузов есть возможности для этого. Нам легко было бы работать, если бы часть учебной программы мы выносили на площадку промпредприятияй. Но так устроено законодательство, что школа не может просто так выйти и провести уроки в обучающем центре завода имени Калинина, РМК или даже УрФУ, потому что такая площадка требует лицензирования», – сказала Сибирцева.

По словам главы екатеринбургского гороно, к 2025 году все школьники должны быть переведены на обучение в первую смену, а чем занять их в оставшуюся часть дня – станет, в том числе, головной болью органов образования. «Для старшеклассников мы будем вынуждены искать разные формы профориентации, потому что они к тому моменту перейдут на государственный образовательный стандарт, и у них будет пять профилей обучения», – отметила Сибирцева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

На «Иннопроме» назвали победителей «Минуты технославы» (ФОТО). / Французы будут внедрять инновационное оборудование на производственных площадках УГМК. / Тагильчанину отказались выдать медицинский полис, потому что он три года числился мертвым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»