GMIS-2019. Цифровое будущее грозит безработицей и экологической катастрофой: как готовится Азия (ФОТО)

На саммите GMIS обсуждаются проблемы четвертой промышленной революции – ее связывают с цифровизацией и роботизацией. Сегодня о своих проблемах и планах рассказали представители стран Азии. Страны азиатского региона выходят в лидеры мировой экономики, производство активно развивается и растет в объемах. Здесь проживает около 40% всего населения земли – и людей в эпоху роботов нужно будет как-то трудоустраивать. А рост промышленности усугубляет экологические проблемы. Кроме того, в этом регионе государства зачастую вмешиваются в коммерческие отношения. Что будет с людьми и экологией, какие перспективы видит Азия в своей индустриализации, рассказали представители власти и бизнеса Китая, Филиппин, Южной Кореи и Малайзии.

Рафаэлита Алдаба, заместитель министра по вопросам конкурентоспособности и инноваций Департамента торговли и промышленности Республики Филиппины

Инклюзивная инновационная стратегия – это наша новая стратегия, которая направлена на технологии 4.0. За последние 8 лет Филиппины растут высокими темпами, в основном за счет производственного сектора. Но мы хотим индустриализоваться еще больше, по сравнению с нашими соседями мы пока не смогли это сделать на хорошем уровне. Потому что в предыдущие годы, когда мы пытались заниматься индустриализацией, у нас был политический и экономический кризис. Наша история – это история взлетов и падений. Проблемы есть – например, безработица определяется двузначными цифрами. Мы капитализируемся на том, что у нас очень дешевая рабочая сила, но в цифровую эпоху только на дешевую рабочую силу мы полагаться не можем.

Наши основные сектора экономики – это электроника. Мы занимается научными исследованиями, робототехникой, интернетом вещей. Мы сильны в айти. Из-за роботов рабочие скоро без работы останутся, нам надо найти решение этой проблемы – нужно привлечь стартапы и дать им возможность работы. Если мы будем ждать инвесторов, которые придут и дадут деньги – это займет много времени, за это время все изменится. Потому наше правительство ищет пути самостоятельно – как улучшить условия для инноваций, дает налоговые послабления, занимается интеграцией науки и бизнеса.

Ким Сан Хун, советник Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи; научный сотрудник Корейского института экономики промышленности и торговли (KIET)

Корея начала фокусироваться на промышленности 30-40 лет назад. Более 33% экономики Кореи – это промышленность. Но в то же время трудоспособное население Кореи с 2016 года начинает сокращаться, к 30-35 году население в целом может сократиться, для нас это проблема.

Есть корейский парадокс. Корея начала концентрироваться на коммерциализации науки не так давно. Но это нужно делать, мы начали этим заниматься. Мы номер один по росту коммерциализации науки, но не по уровню. Раньше Корея была эдаким быстрым последователем, быстро шли за кем-то в разработках. А сейчас мы эту роль последователя хотим сменить на роль лидера. А если вы хотите делать что-то, чего не было раньше – нужно учитывать, и время выхода на рынок, и маркетинг. Диверсификация и интеграция – вот о чем мы сейчас думаем. Нам нужно выбрать правильную стратегию для диверсификации, особенно с учетом того, что население стареет и сокращается. Нужно от высокого роста переходить к вопросам устойчивости.

Многие люди, и в Корее, и в мире – я слышал это и здесь – считают 4 промышленную революцию стратегией диверсификации, что это диджитализация, цифровизация, но мне кажется, это комбинация айти и диверсификации.

Цзяньго Шань, вице-президент Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Китай:

Снижение наших торговых оборотов приводит к тому, что мы вынуждены заниматься инновациями. Мы концентрируемся на альтернативных источниках энергии – энергия воды, ветра, возобновляемые источники энергии. Это будет важно в будущем. Весь Азиатско-тихоокеанский регион столкнулся с необходимостью защищать экосреду. Земля, наш шар – он один. Именно это – то, что мы будем делать в ближайшем будущем. Потому что экология – одна из главных проблем и задач в Китае.

Наша компания не может не загрязнять среду в Китае в процессе производства, правительство уделяет внимание сокращению этого вреда – поэтому в ближайшем будущем наши экопроекты предназначены для внутреннего рынка. Но, может, в будущем выйдем на международный.

Сяо Сунь, заместитель генерального директора Отдела сотрудничества Китайского комитета содействия развитию международной̆ торговли:

За последние 40 лет Китай очень сильно вырос в экономике и особенно – в промышленности. Одна из причин – низкие затраты на человеческие ресурсы. Компании приходили в Китай и этим пользовались. Но сейчас стоимость труда повышается. Рынок расширяется, растет средний класс. Но у нас комплексная и зрелая система поддержки, и зарубежный бизнес считает, что в Китае комфортная бизнес-среда, несмотря на рост стоимости человеческих ресурсов. Вы знаете Huawei. Мы смотрим на Европу, но пытаемся дать миру больше возможностей.

Мы работаем и на азиатских рынках, тоже важное для нас направление. Мы, кстати, здесь с иностранными партнерами азиатского рынка заключили контракты на 60 млрд долларов. Эти проекты важны и они будут исполнены.

Датук Юсофф Мохд Сулейман, президент, генеральный̆ директор Малайзийской промышленно-правительственной группы по высоким технологиям (MIGHT), Малайзия

Мы маленькая страна, трудно выступать после таких гигантов. Но у нас есть наш премьер-министр, ему 94 года и он – наше главное оружие. Мы были сельскохозяйственной страной, а он сделал нас промышленной страной. Мы производим свой национальный автомобиль. Перешли в аэрокосмическую отрасль – производим для Airbus и Boeing некоторые запчасти. Мы этим гордимся. У нас есть амбиции, мы хотим трансформировать наши продукты в хайтек-продукты, делать технологичные изделия для аэрокосмической отрасли. Но мы только 11-е по экспорту экологического оборудования.

Страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) должны вместе решать проблемы, чтобы работать и на своем рынке, друг с другом, и на международном. На азиатском рынке недостаточный уровень сотрудничества. Мы не можем экспортировать электродвигатели, потому что мы не знаем какие у них требования, какое регулирование. Нам было бы полезно работать вместе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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