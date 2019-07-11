«Автомобилист» начнет новый сезон КХЛ с домашнего матча

Стал известен первый соперник хоккейного клуба «Автомобилист» в новом сезоне КХЛ. Против екатеринбургской команды сыграет ХК «Северсталь», сообщили в пресс-службе «шоферов». Первый матч регулярки «Автомобилист» проведет на домашней арене КРК «Уралец». Игра состоится 2 сентября.

Также в пресс-службе клуба рассказали, что в новом сезоне площадка уменьшится до «финского» размера, сузившись на два метра. Новые размеры льда по требованию КХЛ – 60 на 28 метров. «Также лицевая линия смещается на 65 сантиметров к борту, за счет этого увеличивается зона атаки. Появится трапециевидная зона за воротами. Голкипер, покидающий свои владения, может теперь играть только в ее границах», – сообщили в клубе.

Напомним, что в новом сезоне «Автомобилист» усилился звездным игроком сборной России Павлом Дацюком, который подписал с екатеринбургской командой контракт на один год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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