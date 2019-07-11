На Кушву обрушилась буря: с домов срывало крыши, два поселка остались без света и газа (ФОТО)

Энергетики и спасатели ликвидируют последствия бури в пригородных поселках Кушвы. Вчера вечером на город обрушился сильный дождь, штормовой ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши частных домов. В результате непогоды в поселках Дачный и Южный произошло отключение электричества, в 28 домах было нарушено газоснабжение. Восстановление сетей идет до сих пор.

Поздно вечером сотрудники МЧС убрали четыре поваленных дерева на 195 км Серовского тракта, и еще два дерева в частном секторе. Шквальный ветер сорвал или частично повредил кровлю в 12 домах, но жители отказались от расселения. Погибших и пострадавших в результате разыгравшейся непогоды нет, констатируют в ведомстве.

Добавим, что сегодня ночью ураганный ветер и сильный ливень с грозой обрушились и на Екатеринбург. По сообщениям жителей ВИЗа, Юго-Западного района, района автовокзала, дождь шел стеной, а от грома буквально дрожали стекла. Некоторые сообщают, что водой залило балконы, в том числе застекленные, – такой силы был поток.

Кушва, служба информации РИА «Новый День»

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